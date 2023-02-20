20.02.2023.
График работы Камелота в праздничные дни
Друзья, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Сообщаем, что в праздничные дни Камелот работает по сокращенному графику.
Отдел продаж и колл-центр:
- 22 февраля — с 9 до 17 часов;
- 23 и 24 февраля — удаленно с 9 до 16 часов,;
- 25 и 26 февраля — с 9 до 16 часов.
Центр поддержки:
- 23 и 24 февраля — с 9 до 16 часов.
Модерация объявлений осуществляется по обычному графику с 8 до 22 часов.
Желаем праздничного настроения и хороших выходных!
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