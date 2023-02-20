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20.02.2023.

График работы Камелота в праздничные дни

Друзья, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Сообщаем, что в праздничные дни Камелот работает по сокращенному графику.

Отдел продаж и колл-центр:

  • 22 февраля — с 9 до 17 часов;
  • 23 и 24 февраля — удаленно с 9 до 16 часов,;
  • 25 и 26 февраля — с 9 до 16 часов.

Центр поддержки:
  • 23 и 24 февраля — с 9 до 16 часов.

Модерация объявлений осуществляется по обычному графику с 8 до 22 часов.

Желаем праздничного настроения и хороших выходных!




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