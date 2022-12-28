28.12.2022.
О графике работы Камелота в новогодние праздники
Друзья, поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством! Также сообщаем, что в праздничные дни Камелот работает по сокращенному графику.
Отдел продаж и колл-центр
- 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные дни,
- 3-6 января — с 9 до 16 часов (удаленно),
- 8 января — с 9 до 16 часов (в офисе).
Модерация объявлений
- 31 декабря — с 8 до 16 часов,
- 1 января — с 10 до 22 часов,
- остальные дни — с 8 до 22 часов.
Центр поддержки
- 31 декабря и 7 января — выходные дни,
- 1 января — с 10 до 15 часов,
- 2-6 и 8 января — с 9 до 16 часов.
С 9 января центр поддержки начинает работать по новому графику:
- пн-пт — с 9 до 18 чQасов,
- сб-вс — с 9 до 16 часов.
Желаем хороших выходных!
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