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28.12.2022.

О графике работы Камелота в новогодние праздники

Друзья, поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством! Также сообщаем, что в праздничные дни Камелот работает по сокращенному графику.

Отдел продаж и колл-центр

  • 31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные дни,
  • 3-6 января — с 9 до 16 часов (удаленно),
  • 8 января — с 9 до 16 часов (в офисе).

Модерация объявлений
  • 31 декабря — с 8 до 16 часов,
  • 1 января — с 10 до 22 часов,
  • остальные дни — с 8 до 22 часов.

Центр поддержки
  • 31 декабря и 7 января — выходные дни,
  • 1 января — с 10 до 15 часов,
  • 2-6 и 8 января — с 9 до 16 часов.

С 9 января центр поддержки начинает работать по новому графику:
  • пн-пт — с 9 до 18 чQасов,
  • сб-вс — с 9 до 16 часов.

Желаем хороших выходных!




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